Oct 09, 2025
Karishma-upadhyay
शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का भंडार हैं ये 7 फूड्स, आज ही करें डाइट में शामिल!
ज्यादातर लोग इस बात से अंजान हैं कि शाकाहारी लोगों के लिए भी कुछ ऐसे फूड्स हैं, जो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स हैं.
तो आइए आज हम आपको प्रोटीन से भरपूर 7 ऐसे फूड्स के बारे में बताते हैं, जो शाकाहारी लोगों के डाइट में जरूर शामिल होना चाहिए.
अरहर, मूंग, मसूर और उड़द दाल में भरपूर प्रोटीन होता है, इन्हें रोजाना खाने में जरूर शामिल करें.
दालें-
हर 100 ग्राम में लगभग 18 ग्राम प्रोटीन होता है, तो इसे सलाद या सब्जी में मिलाकर खाएं.
पनीर-
छोले और किडनी बीन्स में 15 से 18 ग्राम प्रोटीन होता है, इसका सूप या करी आपके लिए परफेक्ट है.
चना और राजमा-
सोया कीमा, सोया चंक्स को पुलाव में मिलाकर खाएं, ये मसल्स के लिए भी बेहतरीन है.
सोयाबीन-
बादाम, अखरोट, चिया सिड्स और कद्दू के बीज में प्रोटीन के साथ हेल्दी फैट्स भी होते हैं.
नट्स और सीड्स-
इससे प्रोबायोटिक के साथ-साथ प्रोटीन भी मिलता है, जो पाचन भी सुधरता है.
दही और छाछ-
पालक, ब्रोकली और मेथी में भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, खासकर जब रोजाना खाई जाए.
हरी सब्जियां-
