Sep 29, 2025
Karishma-upadhyay
अक्टूबर के महीने में घूमने के लिए है स्वर्ग से भी सुंदर, जाने उत्तराखंड की 7 फेमस जगहें
उत्तराखंड की वादियां अक्टूबर में अपने पूरे शबाब पर होती हैं, जहां ठंडी हवा और साफ मौसम में घूमने का मजा दोगुना हो जाता है.
ऐसे में अगर आप भी कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो आइए उत्तराखंड की इन 7 फेमस जगहों के बारे में जानते हैं.
इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है, साथ ही यहां का नैनी झील और स्नो व्यू पॉइंट काफी फेमस है.
नैनीताल-
इसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, साथ ही यहां का केम्पटी फॉल और गन हिल टूरिस्टों को बेहद पसंद है.
मसूरी-
योग नगरी के नाम से पहचाने जाने वाली ये जगह अपने गंगा आरती और रिवर राफ्टिंग के लिए काफी फेमस है.
ऋषिकेश-
ये एक धार्मिक नगरी है, जहां का गंगा स्नान और हर की पौड़ी की आरती टूरिस्टों को बहुत अट्रैक्ट करती है.
हरिद्वार-
ये जगह स्कीइंग के लिए मशहूर है और अक्टूबर में यहां बर्फ की शुरुआत भी हो जाती है.
औली-
ये जगह मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानी जाती है, जो अपने ट्रेकिंग और तुंगनाथ मंदिर के लिए फेमस है.
चोपता-
ये तो आप जानते होंगे कि ये भगवान शिव का पवित्र धाम है, जहां अक्टूबर में यात्रा का अंतिम समय होता है.
केदारनाथ-
