✕
Oct 22, 2025
Karishma-upadhyay
डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए परफेक्ट हैं ये 7 देश, जो करेंगे आपके सपनों को साकार!
अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सोच में हैं कि किस देश में किया जाए.
तो आइए आज हम आपको 7 ऐसे देशों के बारे में बताते हैं, जो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए परफेक्ट हैं.
टस्कनी की वाइन यार्ड और वेनिस की रोमांटिक नहरें शादी को शाही बना देते हैं.
इटली-
बीच वेडिंग का सपना हो तो नीले पानी और सफेद रेत से बेहतर कुछ भी नहीं है.
मालदीव-
पेरिस में एफिल टावर के सामने या प्रोवेंस की लैवेंडर फील्ड में शादी करना किसी परी की कहानी जैसा लगता है.
फ्रांस-
ट्रॉपिकल जंगल, समुद्र और मंदिरों के बीच एक आध्यात्मिक और खूबसूरत अनुभव मिलता है.
बाली-
सैंटोरिनी के सफेद घर और नीले गुंबदों के बीच सूर्यास्त में लिए गए फेरे आप कभी नहीं भूलेंगे.
ग्रीस-
ये बजट फ्रेंडली और कल्चर से भरपूर है, जो बीच और पहाड़ दोनों का ऑप्शन देता है.
थाईलैंड-
यहां ऐतिहासिक महलों और जीवंत संगीत के बीच एक रंगीन और उत्सवपूर्ण शादी का मजा ही अलग है.
स्पेन-
Read More
ब्रेकफास्ट में जल्दी से बनाएं सूजी बेसन चीला, नोट कर लें स्पेशल रेसिपी!
डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए परफेक्ट हैं ये 7 देश, जो करेंगे आपके सपनों को साकार!
कब्ज और गंदे कोलेस्ट्रॉल से मिलेगा छुटकारा! बस खाने के बाद चबा लें ये हरा पत्ता
नो-ओवरटाइम और शटरडाउन: वियतनाम से सीखना चाहिए भारतीयों को