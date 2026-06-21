'चना दाल' से बनती हैं भारत की ये 6 traditional dishes

चना दाल मसाला: यह एक स्वादिष्ट और मसालेदार दाल का व्यंजन है जिसमें भीगी हुई चना दाल को प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन के भुने हुए मिश्रण में उबालकर धीमी आंच पर पकाया जाता है.