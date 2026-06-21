✕
'चना दाल' से बनती हैं भारत की ये 6 traditional dishes
Shivangi-shukla
Jun 21, 2026
Jun 21, 2026
Shivangi-shukla
चना दाल मसाला: यह एक स्वादिष्ट और मसालेदार दाल का व्यंजन है जिसमें भीगी हुई चना दाल को प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन के भुने हुए मिश्रण में उबालकर धीमी आंच पर पकाया जाता है.
पूरन पोली: महाराष्ट्र और गुजरात में विशेष रूप से प्रसिद्ध यह त्योहारों के दौरान बनाई जाने वाली एक पारंपरिक मीठी रोटी है.
चना दाल वड़ा: दक्षिण भारतीय घरों में पकौड़े की जगह शाम के स्नैक्स में चना दाल के पकौड़े बनते हैं जो बहुत कुरकुरे और टेस्टी होते हैं.
दाल पकवान: यह एक पॉपुलर सिंधी व्यंजन है. इसमें स्वादिष्ट, सूपी चना दाल को बारीक कटे प्याज, हरी मिर्च और चटपटी चटनी के साथ परोसा जाता है.
चना दाल हलवा: यह एक लज़ीज़ और स्वादिष्ट हलवा है जो अक्सर खास मौकों और सर्दियों के महीनों में बनाई जाती है
दाल भरी पुरी: यूपी और बिहार में शादी-विवाह के दौरान ये जरूर बनती है. इसे बेहद शुभ माना जाता है.
Read More
नींबू नहीं, इस गर्मी ट्राई करें तरबूज की खट्टी-मीठी शिकंजी
‘चना दाल’ से बनती हैं भारत की ये 6 traditional dishes
ज्यादा अदरक खाने के नुकसान
ज्यादा कद्दू के बीज खाने के नुकसान