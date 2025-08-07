क्या आप भी पीरियड्स के दर्द से है परेशान, इन टिप्स से मिनटों में मिलेगी राहत

महिलाओं को हर महीने पीरियड्स आना एक आम बात है, लेकिन पीरियड्स के साथ ही महिलाओं को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है।

महिलाओं को पीरियड्स में पेट दर्द का सामना करना पड़ता है, कुछ को कम होता है, कुछ को दर्द नहीं होता और कुछ को बहुत ज्यादा दर्द होता है।

चलिए जानते हैं ऐसे कुछ टिप्स जो आपको इस पेट दर्द से राहत दिला सकते हैं।

गर्म पानी पीरियड्स आने पर आपको ठंडी चीजें खाने से बचना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा गर्म या गुनगुना पानी पीना चाहिए।

एक्सरसाइज दर्द से राहत पाने के लिए आप रिलेक्सेशन एक्सरसाइज के सकते हैं।

चाय अदरक और हल्दी वाली चाय भी आपको पेट दर्द से राहत दिला सकती है।

स्ट्रेचिंग या योग स्ट्रेचिंग या योग करना भी आपको पेट दर्द से राहत दिला सकता है।

पेट की सिकाई गर्म पानी की बोतल या हॉट बैग से पेट की सिकाई करें, ये पेट दर्द से काफी राहत दिलाता है।