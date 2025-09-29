✕
Sep 29, 2025
Karishma-upadhyay
परिवार के साथ बना रहे हैं मथुरा घूमने का प्लान, तो इन 5 दर्शनीय स्थलों को न करें मिस!
अगर आप भी दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और विकेंड पर परिवार के साथ मथुरा घूमने का प्लान बना रहे हैं.
तो आइए आज हम आपको 5 ऐसी शानदार जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आपको परिवार के साथ जरूर जाना चाहिए.
ये भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, जो कि श्रद्धा और इतिहास से जुड़ा एक प्रमुख स्थल है.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर-
यहां भव्यता और भक्ति का संगम देखने को मिलता है, साथ ही यहां की आरती मन मोह लेती है.
द्वारकाधीश मंदिर-
ये यमुना किनारे स्थित एक खूबसूरत घाट है, जो अपनी शाम की आरती के लिए काफी फेमस है.
विश्राम घाट-
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था.
गोवर्धन पर्वत-
यहां का शांत वातावरण और सुंदर वास्तुकला फोटो लेने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है.
कुसुम सरोवर-
ऐसे में मथुरा की गलियों में घूमते हुए पकड़ा और रबड़ी का स्वाद लेना बिल्कुल भी न भूलें.
बता दें कि मथुरा में अक्टूबर का मौसम सुहावना होता है, जो कि बच्चों और बड़ों दोनों के लिए यादगार बन सकता है.
