इन 5 लोगों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है ब्रोकली  का सेवन

ब्रोकली एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे लोग मसालों के साथ पकाकर और उबालकर भी खाते हैं।

ब्रोकली में विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, फाइबर और कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं।

लेकिन कुछ लोगों को ब्रोकली से परहेज़ करना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि किन लोगों को ब्रोकली नहीं खानी चाहिए।

थायराइड की समस्या से पीड़ित लोगों को ब्रोकली नहीं खानी चाहिए। इसे खाने से थायराइड बढ़ सकता है।

अगर आपको गैस और कब्ज की समस्या है, तो भी ब्रोकली न खाएं। इससे गैस और पेट फूलने की समस्या बढ़ सकती है।

अगर आपको गुर्दे की पथरी है, तो ब्रोकली नहीं खानी चाहिए। इसमें पोटैशियम होता है, जो पथरी को बढ़ाता है।

अगर आपका लिवर फैटी है या किसी तरह का संक्रमण है, तो भी आपको ब्रोकली से परहेज़ करना चाहिए।