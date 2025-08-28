इन 5 चीजों को खाने से पेट की चर्बी होगी कम

weight loss food-\u0938\u092c\u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947, \u0906\u092a\u0915\u094b \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0906\u0939\u093e\u0930 \u0915\u094b \u0938\u094d\u0935\u0938\u094d\u0925 \u092c\u0928\u093e\u0928\u093e \u0939\u094b\u0917\u093e\u0964 \u0906\u092a\u0915\u094b \u092b\u0932\u094b\u0902, \u0938\u092c\u094d\u091c\u093c\u093f\u092f\u094b\u0902, \u0932\u0940\u0928 \u092e\u0940\u091f, \u0915\u092e \u0935\u0938\u093e \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0921\u0947\u092f\u0930\u0940 \u0909\u0924\u094d\u092a\u093e\u0926\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u092a\u094d\u0930\u094b\u091f\u0940\u0928 \u092f\u0941\u0915\u094d\u0924 \u0916\u093e\u0926\u094d\u092f \u092a\u0926\u093e\u0930\u094d\u0925\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0938\u0947\u0935\u0928 \u092c\u0922\u093c\u093e\u0928\u093e \u0939\u094b\u0917\u093e\u0964