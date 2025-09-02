Protein की कमी को झट से दूर करेंगे ये 5 बीज,जानें सेवन का तरीका
प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रोटीन सिर्फ़ मांस, अंडे या दूध जैसी चीज़ों से ही मिलता है, लेकिन सच तो यह है कि हमारे घरों में मिलने वाले छोटे-छोटे बीज भी प्रोटीन का एक स्रोत हैं।
तो आइए जानते हैं उन बीजों के बारे में जो प्रोटीन की कमी को पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं।
चिया के बीज पोषण का भंडार हैं। सिर्फ़ दो चम्मच चिया के बीजों में लगभग 150 ग्राम प्रोटीन और भरपूर मात्रा में फाइबर होता है
अलसी के बीज, जिन्हें अलसी भी कहते हैं। इसके एक चम्मच में लगभग 3 ग्राम प्रोटीन, ओमेगा-3 वसा और फाइबर होता है।
सूरजमुखी के बीज को सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता हैं। ये विटामिन ई से पूरी तरह से भरपूर होते हैं जो कोशिकाओं की रक्षा करता है।