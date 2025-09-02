Protein की कमी को झट से दूर करेंगे ये 5 बीज,जानें सेवन का तरीका

प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रोटीन सिर्फ़ मांस, अंडे या दूध जैसी चीज़ों से ही मिलता है, लेकिन सच तो यह है कि हमारे घरों में मिलने वाले छोटे-छोटे बीज भी प्रोटीन का एक स्रोत हैं।