इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं पीनी चाहिए इलायची की चाय

भारत में हर जगह लोग चाय के बहुत शौक़ीन होते हैं, हर किसी को चाय पसंद होती है.

अक्सर कई लोगों को सुबह सुबह अखबार के साथ चाय जरूर चाहिए होती है.

कई लोग अदरक वाली चाय पसंद करते है तो तोह कई लोग इलायची वाली।

लेकिन कई लोगों को इलायची वाली चाय नहीं पीनी चाहिए। चलिए जानते है कौन हैं वे लोग.

जिन लोगों को गाल-ब्लैडर यानी पित्ताशय में पथरी होती है, ऐसे लोगों को इलायची वाली चाय पीना अवॉइड करना चाहिए।

जिन लोगों को इलायची से एलेर्जी है, उन्हें भी इलायची वाली चाय का सेवन करने से बचना चाहिए।

जो लोग खून को पतला करने वाली दवाइयां खाते हैं, उन्हें भी इलायची वाली चाय नहीं पीनी चाहिए।

जो महिलाएं बच्चों को ब्रेस्टफिडिंग कराती हैं, उन्हें इलायची वाली चाय का सेवन करने से बचना चाहिए।