Dec 01, 2025
Karishma-upadhyay
सर्दियों में भूलकर भी माता-पिता न करें ये 4 गलतियां, वरना बच्चे हो सकते हैं ठंड से परेशान!
माता-पिता सर्दियों में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो बच्चो को भारी पड़ जाता है, तो आइए जानते हैं उन 4 गलतियों के बारे में.
कई बार ठंड से बचाने के लिए माता-पिता बच्चों को हफ्तों तक नहीं नहलाते हैं, जब कि बच्चों की साफ-सफाई का ख्याल रखना बेहद जरूरी है.
न नहलाना-
ऐसे में ज्यादा दिनों तक बच्चों को न नहलाने से गंदगी और बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं, जिससे इंफेक्शन जैसी समस्या हो सकती है.
माता-पिता ठंड से बचाने के लिए बच्चों को अक्सर कंबल से लपेट देते हैं, जिससे बच्चा ज्यादा बीमार पड़ जाता है.
कपड़ों से लपेटना-
क्योंकि ज्यादा कपड़ों से बच्चों के बॉडी पर पसीना आने लगता है, ऐसे में जब ये सूखता है तो इससे ठंड भी ज्यादा लगने लग सकती है.
ज्यादातर माता-पिता सर्दियों में बच्चों को फल नहीं खिलाते हैं, वहीं जो बच्चे पीना बहुत कम पीते हैं, उन्हें डिहाईड्रेशन की समस्या हो सकती है.
फल न खिलाना-
ऐसे में सर्दियों में हेल्दी रखने के लिए बच्चों को मौसमी फल जैसे संतरा, मौसमी या ड्राई फ्रूट्स जरूर खिलाएं.
कई बार माता-पिता बच्चों को सर्द हवाओं से बचाने के लिए बहुत दिनों तक घर के अंदर ही रखते हैं और उन्हें बाहर खेलने के लिए नहीं जानें देते हैं.
बाहर न खेलाना-
दरअसल घर के अंदर रखने से बच्चों की इम्युनिटी कमजोर होने लगती है, तो उन्हें धूप में खेलने दें, जिससे बच्चों का शरीर एक्टिव और फिट रहे.
