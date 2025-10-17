Inkhabar Hindi News
Oct 17, 2025
Karishma-upadhyay

नहीं पड़ेगी महंगे फर्टिलाइजर की जरूरत, किचन में रखीं ये 3 चीजें तेजी से बढ़ाएंगी मनी प्लांट की ग्रोथ!

आजकल के समय में ज्यादातर लोग घर में ढेर सारे पौधे लगाना पसंद करते हैं और खासकर मनी प्लांट तो जरूर लगाते हैं.

ऐसे में लोग मनी प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने के लिए कई तरह के फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करते हैं.

अगर आपने भी घर में मनी प्लांट लगा रखा है, लेकिन कई तरह के फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद भी इसकी ग्रोथ तेज नहीं हो रही है.

तो आइए आज हम आपको किचन में रखीं 3 ऐसी खास चीजों के बारे में बताते हैं, जो मनी प्लांट की ग्रोथ को तेज करने में बेहद मददगार है.

इस्तेमाल की हुई चायपत्ती में नाइट्रोजन भरपूर होता है, जो मनी प्लांट की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाता है.

चायपत्ती- 

हल्दी में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो मिट्टी को साफ रखते हैं और पौधे को स्वस्थ बनाते हैं.

हल्दी का पानी- 

गुड़ में मौजूद मिनरल्स पौधे की जड़ों को मजबूत करते हैं और नई पत्तियों को उगने में मदद करते हैं.

गुड़ का पाउडर-

ऐसे में इन तीनों को मिलाकर एक खाद तैयार करें और हर 15 से 20 दिन में थोड़ा-सा डालें.

ये देसी नुस्खा मनी प्लांट को लंबे समय तक हरा-भरा रखेगा साथ ही महीने भर में ही घना बना देगा.

Read More
मटके-सा फूला पेट जाएगा पिचक! बस करें ये 7 कामइम्यूनिटी के लिए वरदान से कम नही आंवला का मुरब्बा, नोट कर लें बनाने की आसान विधि!रोज़ नहीं, इतने दिनों में करें शैंपू – बाल बनेंगे नेचुरली शाइनीइस दिवाली स्नैक्स में बनाएं कुछ खास, स्पेशल रेसिपी से झटपट तैयार करें काजू नमकीन!