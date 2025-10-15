✕
Oct 15, 2025
Karishma-upadhyay
आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग? जानें इसके अनगिनत फायदें
आपने सर्दियों के वक्त बाजार में हर जगह मूली बिकते हुए और लोगों को खाने के साथ मूली खाते हुए तो जरूर देखा होगा.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोग इसे खाना क्यों इतना पसंद करते हैं और सर्दियों में मूली खाने से सेहत पर क्या असर पड़ता है?
अगर नही, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि सर्दियों में मूली खाने से सेहत को क्या फायदे होते हैं.
मूली लीवर और पेट को साफ करती है, साथ ही इसमें मौजूद सल्फर तत्व शरीर को अंदर से डिटॉक्स करते हैं.
ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है और इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो कब्ज से राहत दिलाता है.
बता दें कि इसमें मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स सर्दी-खांसी से बचाव करते हैं, साथ ही इम्यूनिटी बढ़ती हैं.
ऐसे में मूली में मौजूद प्राकृतिक गुण खून को साफ करने में भी काफी हद तक मदद करते हैं.
सर्दियों में मूली का सेवन करने से शरीर गर्म रहता है और संक्रमण से लड़ने में भी ये मदद करता है.
बता दें कि मूली का रस स्किन को ग्लोइंग और साफ रखने में मदद करता है, जिससे त्वचा निखरती है.
Read More
ये 6 सब्जियां कई गुना बढ़ा सकती हैं मर्दाना ताकत!
आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग? जानें इसके अनगिनत फायदें
क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है अपना अड्डा, तो आज ही घर लें आएं ये 3 पौधे!
समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग रहे दूर? तो अब गेहूं के आटे से बनाएं टेस्टी और हेल्दी समोसा