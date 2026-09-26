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'द वन' स्टारकास्ट की फीस

Kamesh-dwivedi
Sep 26, 2026
Sep 26, 2026
Kamesh-dwivedi

दीपक कुमार मिश्रा की फिल्म ‘द वन’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म के लिए किस एक्टर को कितने पैसे मिले. चलिए जानते हैं सभी स्टारकास्ट की फीस.

सिद्धार्थ मल्होत्रा- 12 करोड़

तमन्ना भाटिया- 5 करोड़

सुनील ग्रोवर- 2 करोड़

मनीष पॉल- 90 लाख रुपये

श्वेता तिवारी- 70 लाख

अनूप सोनी- 60 लाख 

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