'द वन' स्टारकास्ट की फीस

Kamesh-dwivedi

दीपक कुमार मिश्रा की फिल्म ‘द वन’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म के लिए किस एक्टर को कितने पैसे मिले. चलिए जानते हैं सभी स्टारकास्ट की फीस.