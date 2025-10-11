✕
Oct 11, 2025
Komal-singh
ज्यादा स्प्राउट्स खाने से हो सकती हैं ये जानलेवा बीमारियां
स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज और दालें हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हैं.
लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से न खाया जाए या कुछ गलत आदतें अपनाई जाएँ, तो ये पाचन संबंधी समस्याएँ पैदा कर सकते हैं.
आइए जानते हैं स्प्राउट्स खाते समय कौन-कौन सी सामान्य गलतियों से बचना चाहिए
कच्चा स्प्राउट्स खाने से पेट में गैस, फूलना और डाइजेशन की समस्या हो सकती है.
स्प्राउट्स जल्दी खराब हो जाते हैं. लंबे समय तक रखने पर बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं, जो पेट में इन्फेक्शन या एसिडिटी बढ़ा सकते हैं.
स्प्राउट्स में मिट्टी या कीटाणु हो सकते हैं. खाने से पहले इन्हें अच्छी तरह धोना जरूरी है.
रात भर खुला या बाहर रखा स्प्राउट्स खतरनाक बैक्टीरिया को जन्म दे सकता है. इसे हमेशा फ्रिज में स्टोर करें.
स्प्राउट्स को बिना हल्का पकाए या मसाले डालकर खाने से पेट में भारीपन और गैस की समस्या हो सकती है.
