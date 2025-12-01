✕
क्या सर्दियों में बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा? दिल के मरीज ऐसे रखें सेहत का ध्यान!
आपने देखा होगा कि सर्दियों में हार्ट अटैक के केस ज्यादा आते हैं और कई लोगों की हार्ट अटैक की वजह से जान भी चली जाती है.
दरअसल सर्दियों में हार्ट अटैक के केस ज्यादा आने की वजह गिरता तापमान और लाइफस्टाइल में बदलाव को माना जाता है.
बता दें कि तापमान कम होने की वजह से रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और दिल पर दबाव ज्यादा पड़ता है,
कई बार शारीरिक गतिविधि कम होने, भारी खाना और तली भुनी चीजें ज्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर दोनों असंतुलित होते हैं.
ऐसे में ये सभी स्थितियां हार्ट की समस्याओं को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है.
तो आइए अब जानते हैं कि जिन लोगों को पहले से हार्ट की समस्या है उन्हें ठंड के दिनों में अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना चाहिए.
सर्दियों में हार्ट अटैक के जोखिमों को कम करने के लिए सुबह और शाम बाहर जाते समय शरीर को गर्म रखना चाहिए.
बता दें कि हार्ट के मरीजों को ठंड के दिनों में भारी व्यायाम करने से बचना चाहिए और रोज हल्की एक्सरसाइज या वॉक करना चाहिए.
ऐसे में हार्ट अटैक का खतरा कम करने के लिए ओट्स, फल, सब्जियां और कम तेल वाला खाना खाएं, साथ ही धूम्रपान और शराब से दूरी रखें.
