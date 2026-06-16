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क्या है अपूर्वा मुखर्जी की 'दुबई शेख' कॉन्ट्रोवर्सी?

Kajal-jain
Jun 16, 2026
Jun 16, 2026
Kajal-jain

सोशल मीडिया पर 'द रेबेल किड' के नाम से पॉपुलर अपूर्वा मखीजा एक बार फिर अपने विवादित बयान के कारण चर्चा में हैं

फैशन इन्फ्लूएंसर, यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मखीजा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 4.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं

आपूर्वा दिल्ली की रहने वाली है.पढ़ाई- कंप्यूटर साइंट में बीटेक, जयपुर की मणिपाल यूनिवर्सिटी, जयपुर से की है

आपूर्वा के वीडियोज Genz को काफी पसंद आते हैं लेकिन इन्फ्लएंसर अपने कंटेंट से ज्यादा कॉन्ट्रेवर्सी से घिरी रहती हैं

समय रैना के 'इंडियाज गॉ लेटेंट' में अभद्र भाषा और आपत्तिजनक कमेंट करने के टक्कर में आलोचनाओं में फंसी थी

अब उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि अच्छा ऑफर मिले तो कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूं

अपूर्वा कहती हैं कि सर, मैं दो रुपये के रोल के लिए किसी के साथ नहीं सो सकती, लेकिन...

अपूर्वा आगे कहती है कि अगर दुबई का कोई शेख मेरे सामने 10-15 करोड़ रुपये फेंक कर मारे तो मैं इस बारे में सोच सकती हूं

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