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हफ्ते के हर दिन का लंच मेन्यू, सेहत और स्वाद का combination
Shivangi-shukla
May 30, 2026
May 30, 2026
Shivangi-shukla
सोमवार: मंडे को बनाइये तूर दाल और चावल. साथ में भुजिया, अचार और सलाद परोसिये.
मंगलवार: पराठा या रोटी के साथ पनीर या अंडे की भुर्जी बनाइये. इसके साथ भरपूर मात्रा में सलाद भी शामिल करिये।
बुधवार: राजमा चावल के साथ आपको प्रोटीन और कार्ब का सही अनुपात मिल जायेगा. इसके साथ रायता और हरी चटनी भी सर्व करें.
गुरुवार: इस दिन कढ़ी चावल का आनंद लीजिये. साथ में स्प्राउट्स सलाद और प्याज सर्व करें.
शुक्रवार: रोटी और भिंडी की सब्जी. साथ में खीरे का रायता सर्व करिये
शनिवार: इस दिन घी के तड़के वाली खिचड़ी बनाइये और इसे पापड़ व दही के साथ सर्व करें
रविवार: इस दिन छोले चावल बनाएं साथ में प्याज और रायता सर्व करें.
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