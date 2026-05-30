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हफ्ते के हर दिन का लंच मेन्यू, सेहत और स्वाद का combination

Shivangi-shukla
May 30, 2026
May 30, 2026
Shivangi-shukla

सोमवार: मंडे को बनाइये तूर दाल और चावल. साथ में भुजिया, अचार और सलाद परोसिये.

मंगलवार: पराठा या रोटी के साथ पनीर या अंडे की भुर्जी बनाइये. इसके साथ भरपूर मात्रा में सलाद भी शामिल करिये।

बुधवार: राजमा चावल के साथ आपको प्रोटीन और कार्ब का सही अनुपात मिल जायेगा. इसके साथ रायता और हरी चटनी भी सर्व करें.

गुरुवार: इस दिन कढ़ी चावल का आनंद लीजिये. साथ में स्प्राउट्स सलाद और प्याज सर्व करें.

शुक्रवार: रोटी और भिंडी की सब्जी. साथ में खीरे का रायता सर्व करिये

शनिवार: इस दिन घी के तड़के वाली खिचड़ी बनाइये और इसे पापड़ व दही के साथ सर्व करें

रविवार: इस दिन छोले चावल बनाएं साथ में प्याज और रायता सर्व करें.   

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