Sep 23, 2025
Heena-khan
पापा के जमाने की सबसे Hot और Sexy अदाकाराएं, देखें तस्वीरें
आज के समय में बॉलीवुड एक्ट्रेस रिवीलिंग ड्रेस और आइटम सॉन्ग से अपनी एक अलग पहचान बना रही है।
90s में Hotness का तड़का
क्या आपको पता है कि 90 के दशक में भी एक्ट्रेस बोल्डनेस से लोगों को दीवाना बना देती थी
90s की बोल्डनेस की झलक
उस समय भी बोल्ड सीन फिल्माए जाते थे और कई एक्ट्रेस बोल्ड फोटोशूट कराती थीं
बोल्ड फोटोशूट
जलवे बिखेरतीं एक्ट्रेस
कैमरे पर ममता टॉपलेस हो गई थी और इसके साथ ही जींस के बटन को खोल लिया था
90s में Hotness का तड़का
बात अगर 90 के दशक की हो रही है तो मंदाकिनी को भी कैसे भूल सकते हैं
मंदाकिनी का ट्रांसपेरेंट लुक
अपने हॉट अंदाज से हैं हेलेन ने भी लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ था
हेलेन का बाथरूम लुक
रवीना टंडन के इस फोटोशूट ने उस समय खूब सुर्खियां बटोरी थी
रवीना टंडन
