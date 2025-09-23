Inkhabar Hindi News
पापा के जमाने की सबसे Hot और Sexy अदाकाराएं, देखें तस्वीरें

आज के समय में बॉलीवुड एक्ट्रेस रिवीलिंग ड्रेस और आइटम सॉन्ग से अपनी एक अलग पहचान बना रही है।

90s में Hotness का तड़का 

क्या आपको पता है कि 90 के दशक में भी एक्ट्रेस बोल्डनेस से लोगों को दीवाना बना देती थी

90s की बोल्डनेस की झलक 

 उस समय भी बोल्ड सीन फिल्माए जाते थे और कई एक्ट्रेस बोल्ड फोटोशूट कराती थीं

बोल्ड फोटोशूट 

जलवे  बिखेरतीं एक्ट्रेस  

कैमरे पर ममता टॉपलेस हो गई थी और इसके साथ ही जींस के बटन को खोल लिया था

90s में Hotness का तड़का 

बात अगर 90 के दशक की हो रही है तो मंदाकिनी को भी कैसे भूल सकते हैं

मंदाकिनी का ट्रांसपेरेंट लुक

अपने हॉट अंदाज से हैं हेलेन ने भी लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ था

हेलेन का बाथरूम लुक

रवीना टंडन के इस फोटोशूट ने उस समय खूब सुर्खियां बटोरी थी

रवीना टंडन

