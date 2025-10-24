✕
Oct 24, 2025
Karishma-upadhyay
सिर्फ 20 मिनट की नींद कर सकती है कमाल, जानें छोटी झपकी लेने के बड़े फायदे!
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग दिनभर एक्टिव रहते हैं और काम करते रहते हैं.
वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग व्यस्त होने के बावजूद भी बीच-बीच में छोटी-छोटी नैप लेते रहते हैं.
ऐसे में अगर आपको भी ऐसा लगता है कि छोटी झपकी लेने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है.
तो आइए आज हम आपको छोटी झपकी यानी पावर नैप लेने से होने वाले फायदों के बारे में बताते हैं.
दरअसल पावर नैप लेने से थकान दूर होती है और काम में फोकस बेहतर होता है.
ऐसे में केवल 20 मिनट की नींद ले लेने से शरीर और दिमाग को रिलैक्स करने का मौका मिल जाता है.
बता दें कि छोटी झपकी यानी पावर नैप लेने से नई जानकारी को बेहतर तरीके से प्रोसेस करने में मदद मिलती है.
ऐसे में न केवल काम में बल्कि छोटी झपकी लेने से दिल की सेहत पर भी अच्छा असर पड़ता है.
ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, साथ ही चिड़चिड़ापन और थकावट को भी कम करता है.
