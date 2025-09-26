✕
Sep 26, 2025
Karishma-upadhyay
हेल्थ और टेस्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, बस इस जबरदस्त रेसिपी से ब्रेकफास्ट में बनाएं चना चाट
अगर आप भी वही बोरिंग नाश्ता खा-खाकर बोर हो गए हैं और अब कुछ हेल्दी और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं.
तो आइए जानते हैं प्रोटीन, फाइबर और स्वाद का बेहतरीन ऑप्शन चना चाट बनाने की आसान रेसिपी.
जो न केवल पेट को भरता है, बल्कि वजन घटाने में भी काफी मदद करता है.
इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्रोटीन से भरपूर काले चने को उबाल लें.
फिर इसमें अंकुरित मूंग या अनार के दाने, बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर और खीरा डालें.
साथ ही इसमें धनिया और पुदीना की चटनी डालकर हरी मिर्च और अदरक का थोड़ा सा तड़का डालें.
अंत में ऊपर से नींबू का रस और चाट मसाला डालकर इसका मजा लें.
अगर आप चाहें तो इसमें दही डालकर इसे दही चना चाट भी बना सकते हैं.
तले हुए मसालों से भरे नाश्ते के बजाय ये हेल्दी ऑप्शन ट्राई करें, जो आपको एनर्जी भी देगा.
Read More
Kanya Pujan 2025 में गलती से भी ये 6 काम, होगा बुरा परिणाम
अष्टमी-नवमी के कन्या पूजन में दें कन्याओं को ये बेहतरीन तोहफे
ये हैं नोएडा के टॉप 10 पिकनिक स्पॉट्स, वीकेंड पर बनाएं परिवार के साथ घूमने का प्लान
अब 55 की उम्र में मिलेगी बचपन वाली स्किन, बस इन टिप्स को अपनाएं और बुढ़ापे को कहें गुडबाय!