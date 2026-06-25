नारायण के दशावतार, जानिए कब लिया कौन-सा अवतार?

नरसिंहावतार: इसमें भगवान विष्णु ने आधे मनुष्य और आधे सिंह का रूप लिया था. उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने और हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए यह रूप धारण किया था.