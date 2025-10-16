✕
Oct 16, 2025
Karishma-upadhyay
आखिर क्यों दाल का पानी पीने की सलाह देते हैं डॉक्टर, जानें इसके चौंका देने वाले फायदे!
आपने ध्यान दिया होगा कि अक्सर तबीयत खराब होने पर डॉक्टर दाल का पानी पीने की सलाह तो जरूर देते हैं.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि दाल के पानी में ऐसा क्या होता है, जिससे डॉक्टर भी इसे पीने की सलाह देते हैं.
अगर नही, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि तबीयत खराब होने पर दाल का पानी पीने से सेहत को क्या फायदे होते हैं.
दरअसल दाल के पानी में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जिससे पाचन तंत्र काफी मजबूत होता है.
बता दें कि दाल का पानी कब्ज, दस्त और डायरिया जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है.
इसमें आयरन, विटामिन और मिनरल्स काफी ज्यादा होते हैं, जो शरीर को एनर्जी देते हैं.
साथ ही दाल का पानी मौसमी बीमारियों से बचाव करता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है.
ऐसे में कभी भी कमजोरी या थकावट महसूस होने पर दाल का पानी पीना तुरंत राहत देता है.
बता दें कि इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट त्वचा को ग्लोइंग बनाते हैं, साथ ही बालों को घना और काला बनाए रखने में भी मदद करते हैं.
