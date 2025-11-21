✕
Nov 21, 2025
Anshika-thakur
सुरक्षा में नंबर 1! Tesla Model Y को 5-स्टार रेटिंग मिली
Tesla Model Y को Euro NCAP ने 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग दी है
5-स्टार सेफ्टी स्कोर के बाद इस इलेक्ट्रिक कार की भारत में डिमांड बढ़ने की संभावना है
Tesla Model Y के लेफ्ट हैंड ड्राइव, डुअल मोटर AWD वेरिएंट को Euro NCAP ने टेस्ट किया
यह सेफ्टी टेस्ट Model Y के राइट-हैंड ड्राइव Long Range RWD संस्करण के लिए भी मान्य है
Tesla Model Y में लोगों की सुरक्षा हेतु कुल 10 एयरबैग मिलते हैं
Tesla EV में बच्चों की सीट लगाने के लिए ISOFIX फीचर मौजूद है
इस कार में सीट बेल्ट चेतावनी, इमरजेंसी ब्रेक और ड्राइवर अटेंटिवनेस मॉनिटर जैसी सुविधाएँ मौजूद हैं
टेस्ला Model Y को चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 93 फीसदी रेटिंग दी है.
Tesla में लेन कीपिंग फीचर, स्पीड लिमिट डिटेक्शन और हर सीट के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर मौजूद है
Read More
सुरक्षा में नंबर 1! Tesla Model Y को 5-स्टार रेटिंग मिली
किसानों के लिए जरूरी अपडेट! गेहूं और सब्जियों की बुवाई को लेकर एडवाइजरी जारी
इस दिसंबर की ट्रिप प्लान? ये हैं 10 बेस्ट इंडियन डेस्टिनेशन
इस कंपनी ने चौंकाया! अपना सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान किया महंगा