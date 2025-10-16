✕
Oct 16, 2025
Anshika-thakur
TESLA की 29 लाख कारों पर बड़ा खतरा! कारों का FSD सिस्टम अब जांच के दायरे में
NHTSA ने 2.9 मिलियन Tesla कारों के फुल सेल्फ-ड्राइविंग (FSD) सिस्टम की सुरक्षा जांच शुरू की है
चिंता की बात: Tesla कारें लाल बत्ती तोड़ रही हैं और गलत तरीके से लेन बदल रही हैं, जिससे हादसे हो रहे हैं
जांच उन जगहों पर हो रही है जहां FSD सिस्टम ड्राइवर की मदद नहीं कर पाता जैसे चौराहा और रेलवे क्रॉसिंग
Tesla की कई गाड़ियाँ जैसे Model 3 और Model X, जांच के दायरे में हैं
Tesla के CEO एलोन मस्क ने फुल सेल्फ-ड्राइविंग सिस्टम की तारीफ की है और इसके सफल इस्तेमाल के वीडियो दिखाए हैं
लोगों को इस सिस्टम की सुरक्षा को लेकर चिंता है,लेकिन NHTSA को इसकी सुरक्षा पर शक है
FSD सिस्टम में कैमरे, सेंसर और खास सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सड़क, ट्रैफिक लाइट और रास्ते में आने वाली चीज़ों को पहचानते हैं
ड्राइवर को ध्यान रखना जरूरी है और जरूरत पड़ने पर गाड़ी को कंट्रोल करना होता है
NHTSA की जांच से पता चलता है कि नई तकनीक और सुरक्षा नियमों के बीच तालमेल बनाए रखना जरूरी है
जांच के नतीजे Tesla और ऑटोमोबाइल सेक्टर के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं
