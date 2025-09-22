Inkhabar Hindi News
Sep 22, 2025
Shivashakti-narayan-singh

मंदिर में इन चीजों का करें दान घर में आएगी सुख समृद्धि.

By shivashakti Narayan Singh

122Sep 2025 09:50 PM

inKhabar.com

सनातन धर्म में दान दक्षिण करने का एक बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है.

मान्यता है कि दान करने से भगवान की विशेष कृपा मिलती है

किसी भी बड़े त्यौहार के समय हमें मंदिरों में दान करना चाहिए

शास्त्रों के अनुसार मंदिर में दान करने से भगवान का विशेष कृपा होता है आईए जानते हैं क्या दान करना चाहिए?

अन्य का दान करने से स्वर्ण धान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है

हमें मंदिर में पैसों का भी दान करना चाहिए.

श्रम दानको सनातन धर्म में सबसे बड़ा दान माना गया है.

हमें मंदिर में गरीबों के लिए वस्त्र दान भी करना चाहिए या भगवान की प्रतिमा के लिए भी वस्त्र दान करना चाहिए.

