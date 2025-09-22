✕
Sep 22, 2025
Shivashakti-narayan-singh
मंदिर में इन चीजों का करें दान घर में आएगी सुख समृद्धि.
By shivashakti Narayan Singh
122Sep 2025 09:50 PM
inKhabar.com
सनातन धर्म में दान दक्षिण करने का एक बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है.
मान्यता है कि दान करने से भगवान की विशेष कृपा मिलती है
किसी भी बड़े त्यौहार के समय हमें मंदिरों में दान करना चाहिए
शास्त्रों के अनुसार मंदिर में दान करने से भगवान का विशेष कृपा होता है आईए जानते हैं क्या दान करना चाहिए?
अन्य का दान करने से स्वर्ण धान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है
हमें मंदिर में पैसों का भी दान करना चाहिए.
श्रम दानको सनातन धर्म में सबसे बड़ा दान माना गया है.
हमें मंदिर में गरीबों के लिए वस्त्र दान भी करना चाहिए या भगवान की प्रतिमा के लिए भी वस्त्र दान करना चाहिए.
Read More
नवरात्रि में व्रत के लिए घर पर बनाएं मखाना काजू खीर, नोट कर लें परफेक्ट मिठाई की रेसिपी
क्यों घर में कछुआ रखना होता है बेहद शुभ, जाने यहां
तुलसी के पास ना रखेंगे चीज वरना आ जाएगी गरीबी
एसिडिटी की समस्या से मिलेगी राहत, बस रोजाना सोने से पहले खा लें ये 1 छोटी चीज