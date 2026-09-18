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अवनीत कौर की ग्लैमरस तस्वीरें
Shristi-s
Sep 18, 2026
Sep 18, 2026
Shristi-s
अवनीत कौर की ग्लैमरस तस्वीरें
ग्लैमरस लुक्स, स्टाइलिश फैशन और शानदार तस्वीरों से इंटरनेट पर छाई रहने वाली अवनीत कौर के इंस्टाग्राम पर 30 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.
खास बात ये है कि फॉलोअर्स के मामले में वह तमन्ना भाटिया से भी आगे निकल चुकी हैं.
ग्लैमरस एक्ट्रेस अवनीत कौर ने साल 2011 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट सीरियल मेरी मां से मनोरंजन की दुनिया में कदम रखा था.
कम उम्र में ही टीवी पर पहचान बनाने के बाद अवनीत ने धीरे-धीरे अपने लुक्स, एक्टिंग और सोशल मीडिया प्रेजेंस के दम पर अलग फैन बैस तैयार कर लिया.
आज अवनीत कौर की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट होते ही चर्चा में आ जाते हैं.
अवनीत कौर की सोशल मीडिया लोकप्रियता का अंदाजा उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से लगाया जा सकता है.
अवनीत कौर के 30.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वह अक्सर अपने ग्लैमरस फोटोशूट, ट्रैवल तस्वीरें और स्टाइलिश रील्स शेयर करती हैं, जिन्हें फैंस का खूब प्यार मिलता है.
फॉलोअर्स की रेस में अवनीत ने साउथ और बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुकीं तमन्ना भाटिया को पीछे छोड़ दिया है.
यानी सोशल मीडिया पर अवनीत की पहुंच अब कई स्थापित फिल्म सितारों के बराबर दिखाई देती है.
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