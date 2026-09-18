अवनीत कौर की ग्लैमरस तस्वीरें

कम उम्र में ही टीवी पर पहचान बनाने के बाद अवनीत ने धीरे-धीरे अपने लुक्स, एक्टिंग और सोशल मीडिया प्रेजेंस के दम पर अलग फैन बैस तैयार कर लिया.