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तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की 6 खूबसूरत तस्वीरें
Kamesh-dwivedi
Jun 10, 2026
Jun 10, 2026
Kamesh-dwivedi
टीवी अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश और अभिनेता करण कुंद्रा टेलीविजन दुनिया की सबसे पॉपुलर जोड़ी में से एक है. देखें इस कपल की खूबसूरत तस्वीरें.
'बिग बॉस 15' में तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा एक साथ नजर आए थे.
इसी शो के दौरान दोनों को प्यार हो गया था.
इस कपल ने कई सालों तक एक-दूसरे को डेट किया था. तेजस्वी प्रकाश ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रियलिटी शो बिग बॉस 15 में मिलने से बहुत पहले ही करण ने उन्हें मैसेज करके हाय कहा था.
तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा कई प्रोजेक्ट्स में साथ काम कर चुके हैं.
तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की उम्र में करीब 8 से 9 साल का अंतर है.
कई सालों तक डेटिंग करने के बाद, करण कुंद्रा ने नेटफ्लिक्स सीरीज 'देसी ब्लिंग' में एक बेहद रोमांटिक अंदाज में तेजस्वी प्रकाश को सगाई के लिए प्रपोज किया था.
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