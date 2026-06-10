तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की 6 खूबसूरत तस्वीरें

इस कपल ने कई सालों तक एक-दूसरे को डेट किया था. तेजस्वी प्रकाश ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रियलिटी शो बिग बॉस 15 में मिलने से बहुत पहले ही करण ने उन्हें मैसेज करके हाय कहा था.