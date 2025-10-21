✕
Oct 21, 2025
Komal-singh
स्टीमिंग या बॉइलिंग: खाने पकाने का असली मुकाबला!
हम सभी सेहतमंद खाना पसंद करते हैं, लेकिन सवाल ये है, स्टीमिंग या बॉइलिंग, कौन-सा तरीका बेहतर है?
दोनों ही हेल्दी कुकिंग के तरीके हैं, लेकिन इनका असर खाने के स्वाद और न्यूट्रिशन पर अलग-अलग होता है.
तो चलिए जानते हैं आसान शब्दों में इन दोनों के बीच फर्क और फायदे.
स्टीमिंग में खाना भाप से पकता है, जिससे विटामिन और मिनरल्स ज्यादा समय तक सुरक्षित रहते हैं. जबकि बॉइलिंग में कई जरूरी पोषक तत्व पानी में घुलकर खत्म हो जाते हैं.
भाप में पकाने से सब्जियों का नेचुरल फ्लेवर और रंग बरकरार रहता है. बॉइलिंग में खाना नरम और स्वादहीन हो सकता है, क्योंकि सारे फ्लेवर पानी में चले जाते हैं.
स्टीमिंग हेल्दी इसलिए भी है क्योंकि इसमें तेल का इस्तेमाल नहीं होता. जबकि बॉइलिंग में कभी-कभी मसालों या ग्रेवी के लिए तेल मिलाना पड़ता है, जिससे कैलोरी बढ़ जाती है.
अगर किसी को पेट की समस्या है, तो बॉइल किया हुआ खाना पचाने में आसान होता है. यह सॉफ्ट और हल्का होता है, जिससे पेट पर दबाव नहीं पड़ता.
स्टीम की हुई सब्जियां चमकदार और रंगीन दिखती हैं. ये प्लेट में सुंदर लगती हैं और खाने की इच्छा बढ़ाती हैं. बॉइल की हुई सब्जियां अक्सर फीकी और बेजान दिखती हैं.
दोनों तरीकों के अपने फायदे हैं. अगर आप पोषण और स्वाद चाहते हैं तो स्टीमिंग चुनें, लेकिन अगर सेफ्टी और हल्कापन चाहिए तो बॉइलिंग अपनाएं. बैलेंस रखेंगे तो सेहत भी बनी रहेगी और स्वाद भी!
