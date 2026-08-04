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टीम इंडिया पहुंची श्रीलंका, गिल-यशस्वी मस्ती करते दिखे
Ankush-upadhayay
Aug 04, 2026
Aug 04, 2026
Ankush-upadhayay
भारतीय टीम 15 अगस्त से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका पहुंच गई है.
श्रीलंका पहुंचने के बाद कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल थोड़ी मस्ती करते दिखाई दिए.
इस सीरीज में भारतीय टीम की कमान एक बार फिर शुभमन गिल के हाथों में होगी.
इस सीरीज में भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भी खेलते दिखाई देंगे, जो पिछले सीरीज में नहीं खेले थे.
इस सीरीज के लिए 29 साल के आकिब नबी को पहली बार टीम इंडिया में शामिल किया गया है.
भारत बनाम श्रीलंका का पहला टेस्ट 15-19 अगस्त और दूसरा 23-27 अगस्त तक खेला जाएगा.
भारत के लिए यह सीरीज ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस में बने रहने के लिए अहम है.
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