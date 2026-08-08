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टीम इंडिया का कौन से खिलाड़ी किस चोट से परेशान? देखें लिस्ट
Ankush-upadhayay
Aug 08, 2026
Aug 08, 2026
Ankush-upadhayay
जसप्रीत बुमराह
(घुटने में सूजन)
साई सुदर्शन
(बाएं पैर के अंगूठे में चोट)
हर्षित राणा
(मांसपेशियों में खिंचाव)
नीतीश कुमार रेड्डी
(मांसपेशियों में खिंचाव)
वॉशिंगटन सुंदर
(जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव)
वॉशिंगटन सुंदर
आकाश दीप
(स्ट्रेस फ्रैक्चर)
हार्दिक पंड्या
(जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव)
वरुण चक्रवर्ती
(मांसपेशियों में खिंचाव)
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