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टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे की धरती पर रखा कदम, खास तरीके से हुआ स्वागत
Ankush-upadhayay
Jul 20, 2026
Jul 20, 2026
Ankush-upadhayay
भारतीय टीम टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे पहुंच गई है. BCCI ने वीडियो शेयर कर जानकारी दी.
जिम्बाब्वे में भारतीय टीम का जोरदार स्वागत किया गया.
टीम इंडिया के खिलाड़ियों को एयरपोर्ट पर ही खास तरीके से सम्मानित किया गया.
इस दौरे पर वैभव सूर्यवंशी पर नजरें रहेंगी, जो टीम इंडिया के साथ जिम्बाब्वे
पहुंच गए हैं.
टी20 वर्ल्ड कप के बाद रिंकू सिंह भी इस सीरीज में वापसी कर रहे हैं.
रवि बिश्नोई को वरुण चक्रवर्ती के चोटिल होने की वजह से स्क्वाड में शामिल किया गया है.
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