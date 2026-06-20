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कमाई तो होगी, लेकिन टैक्स नहीं देना पड़ेगा! जानें कौन-कौन सी आय है पूरी तरह टैक्स फ्री
Anshika-thakur
Jun 20, 2026
Jun 20, 2026
Anshika-thakur
कमाई तो होगी, लेकिन टैक्स नहीं देना पड़ेगा! जानें कौन-कौन सी आय है पूरी तरह टैक्स फ्री
पढ़ाई-लिखाई के लिए सरकार या प्राइवेट संस्थाओं से मिलने वाली स्कॉलरशिप टैक्स-फ्री होती है.
खेती-बाड़ी से होने वाली कमाई टैक्स-फ्री होती है.
सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी टैक्स-फ्री होती है और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी ₹20 लाख तक की ग्रेच्युटी टैक्स-फ्री होती है.
रिटायरमेंट पर सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला लीव एनकैशमेंट टैक्स-फ्री होता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को ₹25 लाख तक की छूट मिलती है.
कुछ शर्तों के साथ LIC पॉलिसी की मैच्योरिटी से मिलने वाली रकम टैक्स-फ्री होती है.
HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) की कमाई पर एक बार टैक्स लगता है, और परिवार के सदस्यों को मिलने वाली रकम पर दोबारा टैक्स नहीं लगता.
किसी फर्म या LLP से मिलने वाले मुनाफे के हिस्से पर टैक्स नहीं लगता.
कुछ खास इन्वेस्टमेंट स्कीम से मिलने वाला ब्याज टैक्स-फ्री हो सकता है.
पांच साल पूरे होने के बाद प्रोविडेंट फंड (PF) से निकाली गई रकम टैक्स-फ्री होती है.
₹50,000 तक के गिफ़्ट और करीबी रिश्तेदारों से विरासत में मिली संपत्ति पर टैक्स नहीं लगता.
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