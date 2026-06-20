कमाई तो होगी, लेकिन टैक्स नहीं देना पड़ेगा! जानें कौन-कौन सी आय है पूरी तरह टैक्स फ्री

सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी टैक्स-फ्री होती है और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी ₹20 लाख तक की ग्रेच्युटी टैक्स-फ्री होती है.