✕
Nov 22, 2025
Anshika-thakur
Tata Punch का सबसे सस्ता वेरिएंट, जानें कीमत और फीचर्स
टाटा पंच 5 सीटों वाली बजट कार है, बाजार में इसके 31 अलग-अलग वेरिएंट उपलब्ध हैं
इस कार का सबसे सस्ता वेरिएंट Punch Pure है जिसकी कीमत एक्स-शोरूम पर ₹5,49,990 है
Tata Punch अब CNG वेरिएंट में भी आती है और इसका सबसे सस्ता मॉडल Punch Pure CNG है
टाटा पंच का CNG मॉडल सबसे किफायती रूप में 6,67,890 रुपये में आता है
टाटा की ये गाड़ी पांच रंगों में खरीदी जा सकती है
टाटा पंच की गाड़ी में R16 डायमंड कट अलॉय व्हील्स इंस्टॉल किए गए हैं
टाटा पंच के पेट्रोल वर्ज़न में 1.2 लीटर रेवोट्रॉन इंजन का इस्तेमाल किया गया है
टाटा की यह गाड़ी 87.8 PS पावर और 115 Nm टॉर्क देने वाले इंजन से लैस है
इस गाड़ी में 37 लीटर का फ्यूल टैंक है और फ्रंट व रियर दोनों तरफ AC वेंट्स लगे हैं
Read More
लंबी हाइट वाले लड़कों को डेट करना क्यों पसंद करती हैं लड़कियां?
24 नवंबर का दिन इन राशियों के लिए रहेगा बेस्ट
आयुष्मान कार्ड के क्या हैं फायदे? जानें यहां
रात को सोते समय नाभि में तेल लगाने से क्या होता है? कौन सा तेल है इसके लिए सबसे सही!