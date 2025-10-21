✕
Oct 21, 2025
Anshika-thakur
कम दाम में शानदार SUV! 9 लाख लोग कर चुके हैं खरीद, कीमत जानकर हैरान रह जाएंगे
भारतीय सड़कों पर टाटा की वापसी की पहचान बन चुकी है टाटा नेक्सॉन
Tata Nexon
नेक्सॉन ने सितंबर में अपनी अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री कर के टाटा की किसी भी कार से बेहतर प्रदर्शन किया है
NEXON को अब तक 9 लाख से ज्यादा लोग खरीद चुके हैं, ऑटोकार प्रो की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी बिक्री 9 लाख यूनिट्स से ऊपर पहुंच चुकी है
Nexon ने सितंबर 2025 में अपने सबसे अधिक 22,573 यूनिट्स बेचे, और कुल घरेलू बिक्री 9,10,181 हो गई
21 सितंबर 2017 को जब टाटा नेक्सॉन लॉन्च हुई, तब से यह सिर्फ एक कार नहीं बल्कि टाटा ब्रांड के लिए एक खास मॉडल बन गई है
पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक और अब CNG चारों प्रकार के इंजन ऑप्शंस में मिलने वाली नेक्सॉन ने हर सेक्शन में अपनी ताकत दिखा दी है
नेक्सॉन ने सिर्फ 45 महीनों में जून 2021 तक 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेचीं, जो उसकी सफलता को दर्शाती है
असल तेजी तो इसके बाद देखने को मिली, जब अगले 16 महीने में अक्टूबर 2022 तक 4 लाख यूनिट्स बिक गई
नेक्सॉन ने जुलाई 2024 में 7 लाख, फरवरी 2025 में 8 लाख और सितंबर 2025 में 9 लाख यूनिट्स की बिक्री पूरी कर ली
जब अक्टूबर में त्योहारों का सीजन आएगा, तो नेक्सॉन की बिक्री 10 लाख के बहुत पास होगी
GST रिफॉर्म के बाद इस SUV की कीमत में 1.55 लाख रुपये की कटौती हुई है. बेस मॉडल की कीमत 7.32 लाख और टॉप वेरिएंट 14.05 लाख रुपये है
