आजकल भारत में सिर्फ पारंपरिक खाना ही नहीं, बल्कि दुनिया के अलग-अलग देशों के फूड का क्रेज भी तेजी से बढ़ रहा है।तो चलिए जानते हैं वो 10 इंटरनेशनल डिशेज जो इस समय इंडियन रेस्टोरेंट्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं।
पिज़्ज़ा इटली की मशहूर डिश है, लेकिन आज यह भारत के हर कोने में पॉपुलर है। पतली या मोटी ब्रेड बेस पर टोमैटो सॉस, चीज और अलग-अलग टॉपिंग्स डालकर बेक किया जाता है।
पास्ता भी इटली से आया है और भारत में बेहद पसंद किया जाता है। यह व्हाइट सॉस, रेड सॉस या पेस्टो जैसे कई फ्लेवर में मिलता है।
सुशी जापान की डिश है जो अब भारत के हाई-एंड रेस्टोरेंट्स में खूब पॉपुलर हो रही है। इसमें विनेगर वाले चावल, समुद्री शैवाल और ताज़ी मछली या सब्जियां रोल करके बनाई जाती हैं।
चाइनीज़ नूडल्स भारत में इतने पॉपुलर हैं कि ये अब हर जगह मिल जाते हैं। हक्का, सिचुआन या लोमीन जैसे कई वेरिएशन उपलब्ध हैं।
डिमसम चीन की पारंपरिक डिश है, जो स्टीम या फ्राई करके परोसी जाती है। इसमें पतली परत के अंदर मांस, सब्जियां या पनीर का मिश्रण भरा जाता है।
रामेन जापान का नूडल सूप है, जो अब भारत में भी काफी फेमस हो रहा है। इसमें नूडल्स को फ्लेवरफुल ब्रॉथ में मांस, अंडा, सब्जियां और सीज़निंग के साथ परोसा जाता है।
फलाफल मध्य-पूर्व की डिश है, जो चना और हर्ब्स से बनती है। इसे डीप फ्राई करके पीटा ब्रेड, ह्यूमस और सलाद के साथ परोसा जाता है।
टाकोस मैक्सिको की डिश है, जिसमें कॉर्न या फ्लोर टॉर्टिला के अंदर मांस, बीन्स, चीज़ और सॉस भरा जाता है।