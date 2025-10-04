Inkhabar Hindi News
Oct 04, 2025
Preeti-rajput

किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही Tamannaah Bhatia, देखें Photos

तमन्ना भाटिया सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं.

एक्ट्रेस की ग्लैमरस तस्वीरें देख हर बार ही फैंस अपना दिल हार बैठते हैं.

इस पिंक कलर की ड्रेस में तमन्ना किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं.

शिमरी आई मेकअप एक्ट्रेस के लुक पर चार-चांद लगाने का काम कर रहा है.

बॉडीकॉन आउटफिट में तमन्ना भाटिया काफी कॉन्फिडेंस लग रही हैं.

एक्ट्रेस की तस्वीरों को देख फैन्स उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

ऑफ शोल्डर गाउन में एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया से नजरे हटाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है.

इस आउटफिट में वो किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही हैं.

