हर लुक में हुस्न की मल्लिका लगती हैं Tamannaah Bhatia, देखें तस्वीरें
Preeti-rajput
Jan 10, 2026
Jan 10, 2026
Preeti-rajput
साउथ फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाली तमन्ना भाटिया की खूबसूरती का हर कोई दीवाना है.
तमन्ना भाटिया इस फ्लोरल ड्रेस में किसी परी से कम नहीं लग रही हैं.
रेड और ब्लैक बॉडीकॉन आउटफिट में तमन्ना भाटिया का लुक काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है.
गोल्डन और क्रीम कलर के आउटफिट एक्ट्रेस की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम कर रहा है.
रेड फ्लोरल ड्रेस में तमन्ना भाटिया ने हर किसी की निगाहें अपनी तरफ कर ली हैं.
तमन्ना भाटिया ने ब्लू डेनिम के साथ स्टाइलिश टॉप पेयर किया है. जो काफी ज्यादा क्लासी लग रहा है.
इस यूनिक नेक डिजाइन के आउटफिट में तमन्ना ग्लैमर का तड़का लगाती हुई नजर आ रही हैं.
एक्ट्रेस इस आउटफिट में भी बला की खूबसूरत लग रही हैं. पर्पल शिमरी ड्रेस उन पर काफी अच्छी लग रही है.
