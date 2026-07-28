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हॉलीवुड की सबसे ज्यादा हाइट वाली हसीनाएं
Kamesh-dwivedi
Jul 28, 2026
Jul 28, 2026
Kamesh-dwivedi
हॉलीवुड की दुनिया में ऐसी कई हसीनाएं हैं, जिनकी हाइट आसमान छूती नजर आती हैं. देखें लिस्ट.
एलिसन जैनी- 183 cm
निकोल किडमैन- 180 cm
सिगोर्नी वीवर- 182 cm
फैमके जानसेन- 183 cm
शार्लीज थेरॉन- 179 cm
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