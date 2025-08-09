सावधान!Brain Tumor शुरुआती संकेत हो सकते हैं सिरदर्द और आंखों में सूजन, ना करे नजरअंदाज
कुछ लोगों को सुबह उठते ही आखों में सूजन और सिर भारी होने लगता है, ये मस्तिष्क में बढ़ते प्रेशर की ओर इशारा करता है. ये लक्षण केवल नींद या थकान के नहीं होते बल्कि कोई गंभीर समस्या के लक्षण भी हो सकते हैं.
ब्रेन में अगर सेल्स बढ़ रहें हैं तो ये दिमाग पर काफी दबाव डालते हैं जो खून के फ्लो और नसों को प्रभावित कर सकते हैं और इसी वजह से आंखों की सूजन और सिर में भारीपन की समस्या होने लगती है.
एक्सपर्ट्स के अनुसार, जब ट्यूमर बढ़ता है तो सेरेब्रल फ्लूइड का फ्लो रुक जाता है और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने लगता है और इसी दबाव का सबसे पहले असर आँखों और सिर पर पडता है.
लगतार सिर में दर्द रहना, बार बार उलटी आना, बैलेंस का बिगड़ना, शरीर में वीकनेस और धुंधला दिखना, ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं.
यदि ये लक्षण ज्यादा टाइम तक रहते हैं तो दर्द और बढ़ता जाता है, तो न्यूरोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए
ब्रेन ट्यूमर का खतरा, ज्यादा रेडिएशन एक्सपोज़र, कमजोर इम्यून सिस्टम या फिर फैमिली हिस्ट्री वाले लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है.
इसके इलाज या बचाव में आपको रेडिएशन से बचना चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और इसी के साथ समय-समय पर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए. जिससे रिस्क कम रहता है.