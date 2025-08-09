सावधान!Brain Tumor शुरुआती संकेत हो सकते हैं सिरदर्द और आंखों में सूजन, ना करे नजरअंदाज

कुछ लोगों को सुबह उठते ही आखों में सूजन और सिर भारी होने लगता है, ये मस्तिष्क में बढ़ते प्रेशर की ओर इशारा करता है. ये लक्षण केवल नींद या थकान के नहीं होते बल्कि कोई गंभीर समस्या के लक्षण भी हो सकते हैं.