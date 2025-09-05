खून की कमी होने से शरीर पर क्या असर होता है?

anemia symptoms - \u0936\u0930\u0940\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u092c \u0916\u0942\u0928 \u0915\u0940 \u0915\u092e\u0940 \u0939\u094b \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0924\u094b \u0909\u0938\u0947 \u090f\u0928\u0940\u092e\u093f\u092f\u093e \u0915\u0939\u093e \u091c\u093e\u0924 \u0939\u0948\u0902\u0964\u0907\u0938\u0938\u0947 \u0905\u0915\u094d\u0938\u0930 \u0925\u0915\u093e\u0928 \u0914\u0930 \u0915\u092e\u091c\u093c\u094b\u0930\u0940 \u092e\u092c\u0938\u0942\u0938 \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964\u0924\u094d\u0935\u091a\u093e \u0914\u0930 \u0939\u094b\u0902\u0920 \u092a\u0940\u0932\u0947 \u092a\u0921\u093c\u0928\u0947 \u0932\u0917 \u091c\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964\u0928\u093e\u0916\u0942\u0928 \u0915\u092e\u091c\u093c\u094b\u0930 \u0914\u0930 \u092a\u0924\u0932\u0947 \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964\n\n