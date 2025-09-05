खून की कमी होने से शरीर पर क्या असर होता है?

शरीर में जब खून की कमी  हो जाती है तो उसे एनीमिया कहा जात हैं।

इससे अक्सर थकान और कमज़ोरी मबसूस  होती है।

त्वचा और होंठ पीले पड़ने लग जाते हैं।

नाखून कमज़ोर और पतले हो सकते हैं।

ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कमज़ोर हो सकती है।

साँस लेने में तकलीफ़ होने लगती है और हृदय गति भी बढ़ जाती है।