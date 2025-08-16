आजकल स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग डेयरी मिल्क के विकल्प के रूप में पौधों से बने दूध
बादाम दूध अपने हल्के मीठे स्वाद और मुलायम टेक्सचर के कारण बहुत लोकप्रिय है। यह कम कैलोरी वाला होता है और इसमें विटामिन E की भरपूर मात्रा होती है
या दूध प्रोटीन से भरपूर होता है, जो इसे दूध का सबसे नजदीकी विकल्प बनाता है। इसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं।
ओट दूध का स्वाद हल्का मीठा और क्रीमी होता है, इसमें फाइबर, खासकर बीटा-ग्लूकन, भरपूर मात्रा में होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने और पाचन सुधारने में मदद करता है।
नारियल दूध गाढ़ा, क्रीमी और ट्रॉपिकल फ्लेवर वाला होता है। यह मीडियम-चेन ट्राइग्लिसराइड्स से भरपूर है,।
काजू दूध मुलायम और क्रीमी टेक्सचर वाला होता है, जो सूप, सॉस और स्मूदी में बेहतरीन लगता है। इसमें हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम और कॉपर भरपूर होते हैं।
राइस दूध हल्के मीठे और पानी जैसे टेक्सचर वाला होता है, जो लैक्टोज और नट्स से एलर्जी वाले लोगों के लिए आदर्श है।