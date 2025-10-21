Inkhabar Hindi News
Oct 21, 2025
Chhaya-sharma

अगर दिख रहे हैं ऐसे सपने, तो होने वाले हैं आप मालामाल

स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है.

जब हम सोते हैं, तो हमें कई कई तरह के सपने आते हैं, जो स्वाभिक भी है.

लेकिन कुछ सपने ऐसे होते है, जो अच्छा समय आने का संकेत होते हैं

स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में भगवान को देखना बेहद शुभ होता है.

सपने में भगवान अगर मुस्कुराते हुए दिखे दें, तो यह अच्छा संकेत होता है

स्वप्न शास्त्र के अनुसार भगवान का सपने में दिखना जीवन में सकारात्मक बदलाव आने का संकेत है.

सपने में शंख दिखना भी बेहद शुभ माना जाता है

सपने में शंख दिखना मतलब, आप पर जल्द ही लक्ष्मी जी की कृपा बरसने वाली है.

सपने में कृष्ण जी का बांसुरी बजाते हुए दिखना भी कोई खुशखबरी का संकेत माना जाता है.

