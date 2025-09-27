Inkhabar Hindi News
Shivashakti-narayan-singh

कन्या राशि में होगा इस बार सूर्य का गोचर.

इस बार का यह गोचर सभी 12 राशियों में देखा जाएगा.

इस गोचर से वृषभ राशि के जातकों को मान सम्मान मिलेगा.

मिथुन राशि वाले जातक भी आय में वृद्धि प्राप्त करेंगे.

सिंह राशि के जातकों को पारिवारिक मदद मिलेगी.

सूर्य के इस गोचर के दौरान छात्रों की स्थिति अच्छी रहेगी.

व्यापारियों का खासा लाभ दिखाई दे रहा है.

