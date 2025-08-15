जन्माष्टमी के अगले ही दिन इन 3 राशियों का खुलेगा खुशी का भंडार, जगमगा उठेगी किस्मत,सूर्य करेंगे राशि परिवर्तन
हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है और इस बार जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी।
जन्माष्टमी का दिन सभी के लिए बेहद खास माना जाता है क्योंकि यह त्यौहार पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
वहीं, जन्माष्टमी के अगले ही दिन यानी 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में गोचर करेंगे।
ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का गोचर बेहद खास माना जाता है और जन्माष्टमी पर कई राशियों को श्री कृष्ण और सूर्य देव की कृपा का लाभ मिलेगा।
सिंह राशि
जन्माष्टमी के अगले दिन सूर्य का गोचर सिंह राशि वालों के जीवन में नई खुशियाँ लेकर आएगा। सिंह राशि वालों के लिए यह समय लाभकारी माना जा रहा है। कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
धनु राशि
सूर्य का राशि परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए बेहद खास माना जा रहा है। सभी मनोकामनाएँ पूरी होंगी। आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए भी सूर्य का गोचर बहुत ही लाभकारी माना जा रहा है। इन लोगों को आमदनी में वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ रुके हुए काम भी पूरे होंगे। धन प्राप्ति के रास्ते भी खुलेंगे।