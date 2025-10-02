Inkhabar Hindi News
Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari की हुई धांसू ओपनिंग , जानिये Box Office Collection

वरुण धवन अपने शरारती अंदाज में कॉमेडी करते हुए इस दशहरा सिनेमाहॉल में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के साथ आ चुके हैं

साथ ही इस फिल्म में Gen Z की फेवरेट जाह्ववी कपूर और दंगल गर्ल सान्या मल्होत्रा भी हैं.

चलिए जान लेते हैं कि वरुण धवन की कॉमेडी फिल्म देखने के लिए कितने दीवाने थिएटर्स की ओर रुख कर रहे हैं

फिल्म ने 01:30 बजे तक 1.87 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है.

फिल्म की बात करें तो ये फिल्म रोमांस और कॉमेडी से भरी होने वाली है

 खास बात ये है कि इस फिल्म में एक नहीं दो नहीं कई ट्विस्ट हैं जिसकी वजह से ये फिल्म बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है

सबसे बड़ी बात इस फिल्म में सबकी फेवरेट जाह्ववी कपूर भी हैं 

