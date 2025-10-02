✕
Oct 02, 2025
Heena-khan
Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari की हुई धांसू ओपनिंग , जानिये Box Office Collection
By Author Name
वरुण धवन अपने शरारती अंदाज में कॉमेडी करते हुए इस दशहरा सिनेमाहॉल में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के साथ आ चुके हैं
साथ ही इस फिल्म में Gen Z की फेवरेट जाह्ववी कपूर और दंगल गर्ल सान्या मल्होत्रा भी हैं.
चलिए जान लेते हैं कि वरुण धवन की कॉमेडी फिल्म देखने के लिए कितने दीवाने थिएटर्स की ओर रुख कर रहे हैं
फिल्म ने 01:30 बजे तक 1.87 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है.
फिल्म की बात करें तो ये फिल्म रोमांस और कॉमेडी से भरी होने वाली है
खास बात ये है कि इस फिल्म में एक नहीं दो नहीं कई ट्विस्ट हैं जिसकी वजह से ये फिल्म बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है
सबसे बड़ी बात इस फिल्म में सबकी फेवरेट जाह्ववी कपूर भी हैं
Read More
बेहतर नींद और ग्लोइंग स्किन चाहिए? सोने से पहले पिएं इलायची पानी
ये 7 लिपस्टिक शेड्स हर स्किन टोन को देंगे परफेक्ट लुक!
कौन हैं 28 साल की रुक्मिणी वसंत? जिसने’कांतारा चैप्टर 1′ से लूटी लाइमलाइट
करवा चौथ पर ट्राय करें ये साड़ी स्टाइल, पति की नजरे हटना होगा मुश्किल