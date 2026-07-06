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इन अभिनेत्रियों के प्यार में दीवाने थे सनी देओल
Kamesh-dwivedi
Jul 06, 2026
Jul 06, 2026
Kamesh-dwivedi
सनी देओल बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में शुमार हैं. उन्होंने अपने जीवन में कई एक्ट्रेसेस को डेट किया है.
सनी देओल और डिंपल कपाड़िया
सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्रि
सनी देओल और अमृता सिंह
सनी देओल और रवीना टंडन
सनी देओल और पूजा देओल की शादी
सनी देओल ने तमाम अफेयर्स को पीछे छोड़ते हुए साल 1984 में पूजा देओल के साथ निजी समारोह में शादी की थी.
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