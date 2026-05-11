Summer Tips: भूलकर भी न खाएं 5 फल

गर्मी के मौसम में गर्म हवाएं और पसीना आपके शरीर से सारा पानी सोख लेते हैं
कुछ लोग हीट स्ट्रोक, डीहाइड्रेशन और शुगर स्पाइक से जूझ रहे होते हैं
ऐसे में गलत फल, गलत समय पर गलत क्वांटिटी में खाने से डायजेशन खराब और हेल्थ पर नेगेटिव इंपेक्ट पड़ सकता है
इन प्रॉबलम्स से बचने के लिए गर्म तासीर वाले इन 5 फलों को समर सीजन में अवॉइड करना चाहिए
चीकू- चीकू दिखने में तो पोषण से भरपूर और स्वादिष्ट लगता है, लेकिन इसके हाई शुगर कंटेंट अचानक शुगर स्पाइक का कारण बन सकते हैं
अनानास- गर्मी में अनानास खाने से गले में खराश और पेट में एसिडिटी हो सकती है, इसलिए रात में अनानास खाने से बचना चाहिए.
कटहल- गर्मियों में कटहल काफी हैवी होता है. इसे खाने से डायजेस्टिव डिसकंफर्ट और घबराहट जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
आम- फलों के राजा आम की तासीर गर्म होती है. ज्यादा खाएंगे तो स्किन प्रॉबलम्स, शुगर स्पाइक और पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं
अंगूर- इसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है. इस पर लगे कैमिकल पेस्टिसाइड आपके गट हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं