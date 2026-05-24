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पार्लर नहीं, किचिन की ये चीजें दिलाएंगी ग्लोइंग स्किन
Ranjana-sharma
May 24, 2026
May 24, 2026
Ranjana-sharma
गर्मियों में तेज धूप और लू की वजह से स्किन टैनिंग की समस्या बढ़ जाती है. ऐसे में कुछ घरेलू उपाय आपकी स्किन का निखार वापस ला सकते हैं.
धूप से काली पड़ गई है स्किन?
दही में मौजूद लैक्टिक एसिड डेड स्किन हटाने में मदद करता है. यह टैनिंग कम करके चेहरे को फ्रेश और साफ दिखाने में मददगार हो सकता है.
दही से मिलेगा नेचुरल ग्लो
शहद स्किन को मॉइश्चराइज करने का काम करता है. दही और शहद मिलाकर लगाने से स्किन मुलायम और ग्लोइंग नजर आने लगती है.
शहद रखेगा स्किन को सॉफ्ट
पके हुए पपीते में पपेन एंजाइम पाया जाता है जो डेड स्किन सेल्स हटाने में मदद करता है. इससे चेहरा साफ और चमकदार दिख सकता है.
पपीता हटाएगा डेड स्किन
बेसन स्किन को साफ करता है और हल्दी चेहरे का निखार बढ़ाने में मदद करती है. इसमें दूध या गुलाब जल मिलाकर फेस पैक तैयार किया जा सकता है.
बेसन और हल्दी का उबटन
टमाटर में नेचुरल कंपाउंड स्किन को फ्रेश और ब्राइट बनाने में मदद कर सकते हैं. इसे चेहरे पर लगाने से स्किन तरोताजा महसूस होती है.
टमाटर से आएगी ब्राइटनेस
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