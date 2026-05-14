AC नहीं, ये 5 चीजें बढ़ा रही हैं आपका बिजली बिल!

बिजली की खपत को कम करने का एक मात्र तरीका यही है कि AC को 24 डिग्री पर चलाएं. सारे अप्लायंस को एक साथ न चलाएं. फ्रिज को बार-बार खोलने से बचें और वॉशिंग मशीन को फुल मोड में चलाएं.